一名台南楊姓男子與一名女子有糾紛，未料該名女子一再打電話騷擾楊男的女友，讓楊男憤而嗆聲，但該名女子的王姓男友有不甘示弱，約楊男在20日凌晨前往安平觀夕平台談判，但王男卻揪來14輛車的人馬，楊男自己一人力拼全場，慘遭痛毆，台南四分局獲報後以車追人，陸續通知王男等10人到案，訊後依傷害、妨害秩序罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續追查其他涉案者到案說明。

台南觀汐平台14車爆打1人畫面曝光，落單男嗆他人女友慘遭毆。(戴志揚翻攝)

第四分局於昨(20)日凌晨接獲110報案稱在觀夕平台疑似有打架糾紛，經出動線上快打警力到場，現場並未發現任何狀況，正在擴大搜尋案件同時，接獲奇美醫院轉報有受傷民眾治療中，經楊姓民眾自述疑似遭一方人馬毆打，隨即展開調查，全案朝傷害、聚眾鬥毆罪嫌調查偵辦。

台南觀汐平台約談判，現場14車爆打1人，警方傳喚10餘名涉案份子到案送辦，並起出做案工具。(戴志揚翻攝)

台南觀汐平台約談判，現場14車爆打1人，警方傳喚10餘名涉案份子到案送辦同時查扣車輛。(戴志揚翻攝)

專案小組漏夜追查，清查出在場車輛多達14輛，經分析比對後釐清涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往犯嫌居住地通知到案說明，共計10人到案，初步了解係因楊姓被害人與王姓犯嫌女友有口角糾紛，一直怪為何與楊姓被害人之女友通電話，干擾到他們，遂於通話中向王嫌女友嗆聲，而導致在一旁的王姓犯嫌因不滿楊被害人態度，憤而相約在觀夕平台談判，並邀約黃姓犯嫌等人前往助陣，未料雙方一言不合，楊姓被害人隨即遭毆打成傷，混亂中犯嫌趁隙逃逸，被害人送醫後，初步傷勢診斷為左、右手臂及身體多處擦挫傷，全案將依傷害、妨害秩序罪嫌將相關人等移請臺南地檢署偵辦，並持續擴大追查涉案人員到場說明。

員警偵辦時逐一通知當時在場車輛車主到案說明，利用鏡頭影像及其他相關資料交叉比對，並立即釐清案情與排除涉案犯嫌後，部分未涉案車主均表示警方效率真高，只隔不到幾小時警方就掌握了其身分及行蹤，皆直言真的不能做壞事。

王嫌接受偵訊時，透露出因女友而逞兇，導致傷害衝突擴大，深感抱歉，中秋佳節本是團圓月，沒想到身旁女友及友人全數進到分局內團圓，後續還要面對司法審判，深感後悔。

分局長甘炎民表示，對於轄內聚眾鬥毆案件，警方絕對嚴辦到底，對於此類多數犯嫌皆是義氣相挺，連事件的緣由都不知便前往助陣，到頭來就是全部進入警局，也呼籲大家中秋佳節應多陪伴家人，落實防疫政策，勿出外糾眾惹事，傷了別人也壞了中秋興致，第四分局近期將持續針對轄內治安要點加強執行深夜巡查勤務，維持轄區治安穩定。