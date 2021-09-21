根據《NBC》報導指出，早在6個月前效力於勇士的選秀狀元郎威金斯就已宣布不會主動去接種新冠肺炎疫苗，除非是「被迫」接種。然而截至目前為止威金斯還是沒有接種疫苗，如果威金斯不改變立場的話，那麼他將付出慘重代價。

依據勇士球團的規定，凡是在10月13日前沒有完全接種疫苗的球員都會被拒絕進入主場館，如此一來，威金斯在新賽季開打後就無法在主場出賽，每缺席一場比賽都將損失約36萬美元，大約是1千萬新台幣，可以說威金斯實在太有錢了，寧願損失白花花的鈔票也不相信疫苗的防疫能力。

然而同樣反對打疫苗的快艇球星保羅喬治呢？新賽季開幕戰聯盟安排勇士主場迎戰快艇，保羅喬治是否可以上場，舊金山衛生部官員做出解釋，沒有完全接種疫苗的球員想要出賽必須滿足三個條件，活動期間在公眾場合必須保持6英尺距離(約5.48公尺)；提供48小時內的篩檢陰性證明；除了上場比賽，其他時間都必須戴上口罩。

新冠肺炎至今仍肆虐全球，施打疫苗已是唯一途徑，然而還是有不少人對於疫苗帶有質疑或是恐懼，根據統計，NBA已有超過85%的球員都已接種疫苗，勇士希望旗下所有球員都完成接種疫苗，威金斯的堅持將讓自成陷入困境。