正在紐約參加聯合國大會的韓國總統文在寅在當地時間20日與英國首相強生會面，會中決定進行疫苗互換。

韓媒Newsis引述青瓦台高層官員向記者提供資料報導，韓國與英國的疫苗互換協商已進行到最後階段，韓國預計自25日起將逐步獲得英國提供的100萬劑mRNA疫苗，可能是輝瑞或莫德納疫苗。

該名官員稍早表示，互換的疫苗種類、數量及時間尚未完全敲定。

強生與文在寅在紐約時間20日進行雙邊會談，韓聯社報導，青瓦台發言人朴炅美轉述，強生表示樂見韓、英互換疫苗，文在寅認為，這是展現兩國友好關係的例子之一。

英國16歲以上族群完成2劑接種人數占比達8成，目前正逐步放寬防疫規範，文在寅表示正密切關注英國「與COVID-19共存」（with COVID-19）的狀況，並藉此機會向強生請益。

強生對韓國防疫措施表示好評，「韓國防疫措施相當優秀，對疫苗接種管理也做得很好」，韓國日前達成7成以上民眾至少接種一劑疫苗目標，正著手研議放寬防疫措施。

除在防疫及氣候變遷等國際議題上積極合作，文在寅在會中呼籲英方對朝鮮半島和平進程予以支持，強生表達英方支持立場。

對於兩國在軍事國防上的交流合作，文在寅提出強化雙邊海軍技術合作以外的交流。

此外，韓、英雙方高度評價雙邊自由貿易協定（FTA）執行狀況，並就雙邊合作框架架構交換意見。（編輯：黃自強）1100921