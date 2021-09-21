民進黨立委鍾佳濱 (吳家豪攝)

22年前的今日，南投縣集集鎮發生規模達7.6的921大地震，造成2千多人罹難，是台灣戰後最嚴重的自然災害。綠委鍾佳濱昨日於臉書發文表示，未來將與專家學者共同討論，研究巨災型保險，建立完善保險制度，當災難來臨時，以分攤整個國家的財政風險。

1999年9月21日深夜，因車籠埔斷層錯動而引發大地震，震央位於集集鎮，此地震造成2415人罹難、1萬1305受傷，5萬1711棟房屋全倒，5萬3768棟房屋半倒，並引發大規模山崩及土石流，重創台灣交通幹線及公共設施。

鍾佳濱指出，當年自己是屏東縣政府的機要秘書，地震發生後，率領救災團隊進入南投埔里救災40天，並協助埔里鎮民重建家園。

鍾佳濱說，在921大地震後，自己不論是在屏東縣政府服務或是擔任民意代表，仍持續關注防災、防震的相關工作，除了與消防局特搜大隊合作訓練本土救難犬、爭取中央補助改建老舊校舍、建立災害防救系統外，也反覆思考，災後重建工作，政府能夠如何精進。

鍾佳濱表示，921大地震後，政府編列了超過2600億的經費，才重建起倒塌的政府建物、橋梁等公共設施，但此龐大的支出，也影響了中央與地方的日常運作。

鍾佳濱說，自己在上個會期到了立法院財政委員會，便著手研究巨災型保險議題，今年8月中旬，也和相關學者專家召開線上論壇，討論如何透過國家財務規劃，建立完善保險制度，分攤國家財政風險。自己也將持續為更安全的台灣繼續努力。