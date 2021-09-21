台北市20日新增確診個案（案號16254），16日與家人駕車要到南部探親，途中停留台中市南屯區的春水堂豐樂店吃午餐，市府掌握疫調，今日將完成風險場域足跡點清消。

衛生局表示，台北市這名案16254的確診者，16日與家人自行駕車欲前往南部探親，當日下午1時40分至2時30分，在台中市春水堂豐樂店用午餐。

衛生局指出，春水堂豐樂店餐廳有使用隔板並安排梅花座，工作人員都有佩戴口罩，調查該時段外場工作人員共6人，目前皆無症狀、自我健康監測14天，相關風險場域今日全面展開清潔消毒。