36歲的張姓男子昨深夜駕車行經台9線249.4公里靠近花蓮瑞穗鄉馬蘭鉤溪橋時，疑車速過快，不慎自撞電線桿，高速撞擊造成車上年約20歲的游姓孕婦，身上多處擦傷，張更是頭破血流，當場失去呼吸心跳，經救護人員趕緊實施CPR急救，分別將2人送往醫院治療。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

36歲的張姓男子昨深夜駕車載著懷有6個月身孕的20歲游姓女友，從台東老家返回花蓮途中，疑車速過快，行經花蓮縣瑞穗鄉時，不慎自撞分隔島上的號誌桿，因高速撞擊，車頭全毀，零件噴飛四處，且張男因劇烈撞擊，當下失去呼吸心跳，搶救後仍回天乏術，而游女則是意識清楚，身上多處擦挫傷，目前狀況穩定，詳細肇因仍待警方調查。

警方昨晚10時許獲報指出，瑞穗鄉台9線249.4公里處馬蘭鉤溪橋北上車道發生一起自小客車自撞事故，警消趕抵現場時，發現一輛黑色三菱的自小客車嚴重毀損，車頭幾乎不見，不過2名傷患已脫困。

張男當下滿臉鮮血，無呼吸、無心跳，現場民眾也趕緊替他進行實施CPR，而另名懷有6個月身孕的游女，則是意識清楚，身上多處擦挫傷，坐在一旁等待救援。

救護人員當下趕緊接手持續替張男施作CPR，盡速送往鳳林榮民醫院救治，替游女進行傷勢處理後，也送往玉里榮民醫院治療，不過張疑因撞擊劇烈，身受重傷，經急救後仍不治。

警方表示，此次的自小客車自撞事故，疑因張男車速過快，才會失控不慎撞上分隔島上的號誌桿，且高速撞擊，車體毀損相當嚴重，前面車頭幾乎都被撞爛，零件噴飛滿地。目前已依程序完成現場蒐證，詳細原因待送鑑驗單位分析，以釐清事故發生原因，同時也呼籲駕駛人，開車保持安全車速，勿疲勞駕駛，以確保安全。