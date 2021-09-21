月圓人團圓，許多人會在中秋節購買伴手禮送給親朋好友，就有網友詢問「最討厭在中秋節收到什麼東西？」貼文一出引起網友討論，統計網友票選的前三名分別是月餅、柚子、蛋黃酥。

一名網友在PTT上表示，他中秋節最討厭收到柚子，尤其是收到一整箱的柚子，不僅不好切，也不好掰開，籽又多 還會苦苦的，吃完放屁還很臭。並詢問大家「中秋節最討厭收到什麼東西？」

貼文一出立刻引起討論，「只想收到元祖雪餅」、「月餅，大餅型那種，我家已經收到四五片了」、「柚子月餅都討厭」、「都只能收老闆分下來的，沒得選」、「怎麼不改送肉乾、烤肉用品」。

統計網友票選的前三名分別是月餅、柚子、蛋黃酥，其中許多網友覺得廣式月餅太甜，「廣式的超甜，甜死人不償命會糖尿病」、「上次還有人問說台北人是不是愛廣式，根本平行宇宙」、「不要廣式就好」、「廣式月餅真的有夠難吃」。也有網友覺得收到太多蛋黃酥吃得太膩，「小塊包裝的蛋黃酥那種，還有大概20粒，太多好油」、「蛋黃酥整盒吃到哭」、「蛋黃酥，蛋黃有夠臭的」。