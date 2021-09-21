白宮宣布11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，國民黨台北市議員游淑慧21日表示，這衝擊對台灣來說影響最大，台灣2劑接種的覆蓋率太低，且2劑打高端疫苗或1劑混打高端，美國恐怕不會認可，她直言，高端最大挑戰，不是說明台灣民眾接受，而是要先說服國際接受。
美國11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，認可疫苗名單尚待討論。
游淑慧今在臉書發文指出，中秋節美國讓我們驚嚇的禮物，原本美國是按疫情風險禁止特定國家入境，台灣並不在禁止範圍，現在更改規定，11月起美國要求需打完疫苗才可入境，應該指的是2劑，這個衝擊對台灣來說影響最大。
她表示，首先台灣2劑接種的覆蓋率太低，而且集中在前三類人員，其次，美國新政策也給高端新衝擊和挑戰，包括2劑打高端或1劑混打高端，美國可能不會認可，如果美國不認高端，打完2劑高端，還能再打2劑其他疫苗嗎，身體恐怕撐不住。
游淑慧說，台灣某些人士稱高端和美國疫苗同父異母，那麼現在衛福部長陳時中和駐美代表蕭美琴，最大任務就是說服美國接受高端，未來可能有更多國家也採取跟美國一樣的規定或標準，所以高端最大挑戰，不是說服台灣民眾接受，而是要先說服國際接受。
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