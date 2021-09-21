桃園郭姓女子3年前與同居男友吵架，隨手拿鐵鎚朝男友頭部攻擊後，帶著幼子開車離去，男友見狀攀車斗不慎摔落送醫不治。高院更一審日前依重傷害未遂罪判郭3年徒刑，可上訴。

判決指出，郭姓女子於民國107年5月4日下午2時許，因照顧幼兒之事與同居男友發生口角，2人互相推擠扭打，郭女拿起鐵鎚朝男方頭部敲打2下，導致男方頭部外傷及頭骨骨折等。

後來，男方看見郭女攜子駕車離去，追上並攀爬車斗卻不慎跌落而倒地不起，經送醫急救在當天晚間7時許死亡。

台灣高等法院更一審審理後認定，人的頭部，為人體重要部位，若以鐵製硬物用力揮擊，極可能造成頭部嚴重受創或大量出血的重大傷害，且年長者的腦部受有外力重擊，足使其傷勢惡化，易致重大不治的傷害，但郭女不可能不知道。

更一審指出，郭女持鐵鎚朝當時已經69歲的男友頭部敲打2下，主觀上應有重傷害之不確定故意，依卷內事證，排除男方自行爬上車斗不慎跌落地面的因素後，郭女行為是否導致男方死亡仍有疑義，兩者之間沒有相當因果關係。

更一審表示，郭女行為構成重傷害未遂罪，考量郭女與男方為同居關係，並已育有一子，僅因幼兒照顧問題發生爭執衝突，竟持鐵鎚敲擊男方頭部，迄今未獲得被害人家屬諒解，以及曾犯施用毒品、竊盜等罪，本件承認犯行，判刑3年，還可上訴。（編輯：方沛清）1100921