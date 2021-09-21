本土諧星蔡阿炮（本名：蔡明毅）過去演出不少台灣本土劇，也是華燈劇團團長，近期他上節目自曝過去荒唐風流史，承認背叛愛情長跑多年的太太，在外偷吃一堆女星，私下經濟拮据時還靠小三金援，只因有些女生就是欣賞他有才華。

蔡阿炮最近上《命運好好玩》大談前一段婚姻，他和前妻交往9年才修成正果結婚，進入家庭後才發現許多觀念都不契合，原本他是保險業務，有家有妻有子女後卻為了進演藝圈全都放棄掉，兩人也漸漸開始都不溝通，放他一人北上打拚事業，至於家用，蔡阿炮語出驚人說：「小三有提供」。

蔡阿炮承認先前對婚姻不忠。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

蔡阿炮進一步表示，自己成立劇團後，因不少年輕女生都喜歡有才華的男生，他便和其中一位工作人員越走越近，小三沒有替他養家，但自己當時不少開銷都是第三者幫忙提供，對方也很鼓勵他努力做唱片，而他更驚人透露，到了台北後有更多外遇，原本的小三明白他不可能離婚，便選擇分手。

對於過去風流史，蔡阿炮承認當時不少外遇，有幾個月的、半年的，自己也數不清到底有幾個，而前妻當時因為宗教睜一隻眼、閉一隻眼沒跟他離婚，但最後在蔡阿炮的堅持下兩人還是決定結束婚姻，只因他不想再欺騙外面的人真實婚姻狀態，蔡阿炮更把房子送給前妻，自己像是歸零北上工作，之後還遇到一段受重傷的感情，因女方身體不好，自己的投入感情特別多，當對方提出分手時，真的一度難過到想不開。

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