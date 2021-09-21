周一美股出現恐慌性賣壓，盤中暴跌近千點，終場重挫614點，突如其來的崩跌，引發投資人熱議，主要原因被認為與中國大陸房地產巨頭恒大近期的財務風暴有關。對此，專家認為，恒大風暴對美國整體經濟的影響不大，但若此事蔓延到其他產業，積極投資大陸市場的企業定會受到牽連。

CNBC報導，美股閃崩千點，不僅反映恒大財務危機有擴大趨勢，外界擔心此事對大陸經濟產生系統性風險，加上今年以來，當局對各項產業的監管力道加強，導致全球市場對中概股的信心直線下滑，進而讓走勢受到影響。

對此，分析師Jim Cramer表示，恒大對於中國大陸而言，一定會形成系統性風險，「恒大的股票已經出現重挫，這種痛苦會蔓延至其他房地產企業，甚至是大陸的金融業及對大陸有鉅額投資的外資銀行。」

就目前狀況而言，Jim Cramer認為，恒大風暴對美國經濟的影響並不大，但不少與大陸關係密切的公司定會受到影響，「如果大陸房地產崩盤，這對金屬和礦業的股票來說會是一個壞消息，我們將見證礦業公司Freeport-McMoRan的崩潰。」Freeport-McMoRan周一下跌近6%，收在31.17美元。

此外，Jim Cramer強調，若此事蔓延大陸整體經濟，並造成進一步的衰退，在中國大陸有大量投資的企業會受到打擊，「星巴克、Nike、雅詩蘭黛、農機大廠卡特彼勒、特斯拉甚至蘋果都會產生影響。」

儘管如此，Jim Cramer並不擔心美國銀行業受到大規模的衝擊，主因在於美中兩國近年關係不穩定，金融業進入大陸的管道與限制變得更為嚴格，當風險升高時反而處於較有利的防守位置。

Jim Cramer補充說道，「我認為恒大的慘敗不會對美國經濟造成嚴重損害，即使有些集團會受到打擊，但反過來看，你其實可以用更低的價格購買與大陸相關的股票。」