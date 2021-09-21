日本一對老夫妻用畢生的積蓄住進一間高級的長照中心，原先他們非常滿意住在裡面的生活，然而1年後經營者卻換人了，生魚片、天婦羅等三餐被換成冷凍食品，多項便利的服務也被取消，讓這對老夫妻大失所望，最終只能無奈搬出。

根據日本媒體報導，70多歲的佐藤俊男（化名）和妻子存了3000萬日幣（約新台幣758萬）的存款，在退休後為了度過舒服的老年生活，4年前住進一間位於關東海邊的老人長照中心，裡面的裝設有如高級飯店，不但有天然溫泉，還提供品質良好的三餐，可以吃到新鮮的生魚片和天婦羅等食物。

另外在長照護理方面，每個房間都設有護理人員呼叫鈴，還有專業的看護師負責所有人的健康管理，且會幫忙行動不便的老人跑腿，服務非常周到，佐藤夫妻也在長照中心認識不少朋友，大家都非常滿意這裡的生活，只需要支付頭期款3000萬日幣，以及每個月11萬日幣（約新台幣2.7萬）的租金就可以持續住在這裡。

然而好景不常，大約一年後長照中心突然換掉經營者，多數的員工因為經濟困難而離職，原本的高級三餐變成加熱就可以吃的冷凍食品，幫忙跑腿等服務也全部被取消，佐藤上網一查，才發現設施和土地所有權都被賣給了新金主，而且對方並沒有用心經營長照中心的想法，無奈之下佐藤只好帶著妻子搬出了原本夢想中的地方。

由於當初入住簽約的時候，長照中心承諾若是在3年內退出，就會退回頭期款的30%，但是過了幾個月，佐藤夫妻都沒有收到應該歸還的錢以及預先支付的租金，讓他氣得一狀告上法院，豈料這間公司擁有巨大的財務問題，不但欠下日本政府超過1億日幣（約新台幣2528萬）的債務，還因為欠薪正在和內部員工打官司，讓佐藤夫妻對於討回金錢漸漸感到悲觀，只希望可以找到安穩度過餘生的地方。