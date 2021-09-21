大陸國家衛生健康委員會官方網站21日通報，9月20日0-24時，大陸新增新冠肺炎確診病例72例。其中Delta病毒株本土病例42例，均在福建，其中廈門市36例、莆田市5例、泉州市1例。無新增死亡病例。廈門將原有健康碼「橙碼」狀態，細分為「黃碼」和「紅碼」，對於「紅碼」人員採取一切必要的隔離、治療、檢測等措施。

《廈門日報》微信公號21日報導，廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部發布今年第13號通告稱，為加強涉疫風險人群管理，及時有效阻斷新冠肺炎傳播途徑，根據大陸國務院、福建省衛健委關於健康碼賦碼等有關規定，結合廈門市疫情防控工作實際通報：

一、將原有健康碼「橙碼」狀態，細分為「黃碼」和「紅碼」，原有「綠碼」維持不變。綠碼表示「未見異常」，可以正常通行；黃碼表示「需要開展排查」或「需要進行健康監測」；紅碼表示要採取定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察，必須進行重點嚴格跟蹤管理，並採取一切必要的隔離、治療、檢測等措施。

二、「黃碼」人員應當履行如下義務：

1.第一時間主動向所在社區報告（住店旅客可由酒店報告對應社區），如實提供個人14天內旅居接觸史及健康情況。

2.主動在24小時內完成核酸採樣檢測。對於自行前往檢測確有困難人員，可聯繫所在社區負責人員協調安排檢測。

3.在核酸檢測結果未出之前，應當自覺做到不外出，不扎堆，不聚集，不串門，不到公共場所，密切關注自身健康狀況。如出現發熱、乾咳、乏力等可疑症狀，要佩戴口罩及時到附近的發熱門診就醫。

4.核酸檢驗結果出來後，應當第一時間主動向所在社區或居住酒店報告，並耐心等待轉碼，待核驗通過後，健康碼將轉為綠碼，仍需關注和遵守防疫部門發佈的資訊提示和要求。

5.部分「黃碼」人員根據風險來源不同，可能需要多輪核酸檢測，並執行更嚴格的疫情防控措施，請按照手機資訊提示履行。

三、社區對「黃碼」人員應當履行如下職責

1.加強社區健康碼查驗，做好「黃碼」人員登記工作，形成「黃碼」人員管理台帳，並告知個人防疫注意事項。

2.及時跟進、核查、督促「黃碼」人員盡早完成核酸檢測，做到應檢盡檢。對未按時完成核酸檢測的「黃碼」人員，應通過短信提醒、電話聯繫、上門問詢等方式督促其完成核酸檢測；對無法前往進行核酸檢測的人員，予以提供必要的協助。

3.對無特殊情況在48小時內未完成核酸採樣檢測的「黃碼」人員，由所在社區及時報告所在區指揮部按有關規定採取措施。

4.社區按批次將已經核酸檢測為陰性的「黃碼」人員相關資訊，匯總上報所在區指揮部，推進後續轉碼工作。

四、「綠碼」人員仍需嚴格遵守疫情防控相關規定，加強個人防護措施，非必要不出門；「紅碼」人員必須積極配合執行市、區疫情防控指揮部實施的隔離、治療、檢測等措施。