日本24歲知名女優桃乃木香奈（桃乃木かな），擁有甜美臉蛋與F罩杯的豐滿好身材，由「惠比壽★麝香葡萄」身份出道後便受到矚目，2017年還曾奪下成人廣播獎「新人女優賞」，吸引海內外粉絲的喜愛。而身材一直都十分纖細的她，近日除了在個人IG上公開工作時的火辣穿搭，還曝光了私下的驚人食量，讓粉絲們大吃一驚。

桃乃木香奈身高雖只有153公分，但豐滿的上圍與凹凸有致的火辣身材，仍被不少粉絲們封為「性感小隻馬」與「暗黑女神」。而經常透過IG分享生活與工作的她，日前在公開的側拍照中，只見她穿著一件透膚的黑色蕾絲內衣與小褲，背部插著一朵紅色玫瑰，使美背曲線與性感翹臀若隱若現，相當性感；下ㄧ張，則是PO出正對著鏡頭的正面照，飽滿的深溝與結實又纖細的腹部線條立即乍現，令粉絲們大噴鼻血，吸引超過5萬人按讚。

但事實上，桃乃木香奈身材看似纖細火辣，私底下卻是不折不扣的大胃王。她除了PO出性感辣照外，前幾日她也曬出整桌食物的照片，桌上除了有鰻魚、海膽、鮮蝦等握壽司外，旁邊還疊了26盤已經吃完的盤子，但這樣的數量似乎對她來說只是「小菜一疊」，其中一張照片甚至曬出她拉著微鬆的褲頭，臉上滿是愉悅的表情，並直呼「這是一種享受」，讓粉絲們相當吃驚。

網友紛紛留言表示「想不到小小的身體能吃下這麼多的東西」、「羨慕你吃不胖，身材還超好」、「吃貨無誤」、「到底怎麼能把這麼多食物塞進肚」、「真想跟你一起吃飯」、「想要養你得好好賺錢了」，引發話題。