今年被大聯盟官媒力捧的聖地牙哥教士隊打出令人失望的成績，前一次遭到紅雀擊敗，隊中的壓力鍋炸開，小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、馬恰多(Manny Machado)被看見比賽中途在休息室「衝突」，馬恰多被聽到大吼「這與你無關，這他X的與你無關！」馬恰多情緒激動，隊友上前把他拉開。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者Kevin Acee報導，教士隊內部的壓力已經持續了幾個星期，因為他們先盛後衰而跌出季後賽行列，導致小塔提斯心情鬱卒，連帶拖垮全隊士氣。馬恰多看不下去才爆發開來，他厲聲大吼，往好的方面看是他希望小塔提斯拋開那些負面情緒，不要把壓力攬在自己身上。

這是新手總教練丁格勒(Jayce Tingler)領軍的第2個球季，一些球團高層質疑他欠缺凝聚球隊的能力。美媒《The Athletic》分析馬恰多在休息室的爆發就是教士隊處在「領導真空」的證據，甚至第一個去找小塔提斯溝通的教練團成員是三壘指導員，可見丁格勒沒辦法安撫心事重重的小塔提斯，只能在小塔提斯吞下三振之後出去找主審吵架（然後被驅逐）來展現自己的義氣。

丁格勒對此解釋：「我們是個大家庭，我們不會講太多細節，但我們保持關心。球隊裡充滿熱情與挫折，這種事難免會發生。」儘管教士隊近兩季的戰績大幅進步，丁格勒若搞不定球員的情緒，仍有可能烏紗不保。