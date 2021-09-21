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唱「塔綠班之歌」遭批撕裂族群 高虹安嗆爆：死800多人時沒看你們這麼大聲

民眾黨立委高虹安近日與民嘴朱學恆合唱嘲諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」。民進黨新竹市黨部對此批評「政治人物應謹言慎行」。高今日於臉書發文回應，綠營指責他在撕裂族群，但真正撕裂族群製造對立，打造一言堂環境者，就是當前台灣民眾最痛恨的「塔綠班」。

高虹安表示，整件事的來龍去脈，源於兩周前晚上九點30分的一場直播中，自己應主持人及觀眾要求，一起唱了一首「塔綠班之歌」，而這首歌並非自己所創，橋段也是臨時安排，未料在影片剪完上傳後，引發如此的網路討論。

高虹安說，昨夜自己整晚不回應，就是想讓子彈先飛一會兒，看看有多少貨真價實的「塔綠班」、「聖蟑士」會出來對號入座。這些人檢討她唱歌就使出洪荒之力，但對於政府防疫失當導致8百多人過世時，卻噤聲不語。

高虹安表示，民代就是跟人民站在一起，難道這些人沒看到「塔綠班」這個名詞在網路上引發多少共鳴？民意對「塔綠班」的反撲與反感，豈是自己一人能夠操縱？

高虹安指出，「塔綠班」和「聖蟑士」指的就是激進的民進黨支持者及資訊戰從業人員。這些人動輒在網路上出征不符合民進黨意的公民意見，現在還抓住一首打油歌就喊打喊殺，無限上綱的行為，正是坐實了民眾最痛恨的「塔綠班」。

高虹安說，有綠營人士批評高虹安的行為是撕裂族群，但若唱幾句歌詞就能撕裂族群，那何不請國防部徵召高虹安，潛入敵國去撕裂敵人？其實真正在台灣撕裂族群的，就是把台灣打造成不健康一言堂環境的「塔綠班」。

高虹安表示，自己也認識不少理性的民進黨支持者，他們都是聰明溫暖的人，即便有些議題與自己意見相左，但也都彼此尊重，自己也不會用「塔綠班」稱呼他們。