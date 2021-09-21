國民黨台北市議員羅智強19日在臉書針對國民黨主席選舉表態後，引發不少討論，他昨日吐露自己心聲，直言自己「問心無愧」，唯一支持就是讓民進黨下台。而羅智強今一掃昨日心情，一早爬山分享自己所見所聞，更分享吃「蓮霧餐」的照片，力挺台灣果農。此文從今早8點多發文至今，已破8千網友按讚。

因表態而捲入國民黨主席選戰風波，羅智強昨（20日）在臉書表達自己遭洗板的心情，更表示難道大家還看不清楚，自己是用命在和民進黨拚搏嗎；之後羅昨下午再度發文稱，自己「問心無愧」，唯一支持就是民進黨下台。

在表達自己心聲後，羅智強今（21日）在臉書發文表示，不知不覺，台北100步，已挑戰40步了，這次來到位於台北文山區與新北市石碇區的交界處的二格山。羅稱，二格山為台灣小百岳之一，關於山名的由來，自己在網路上看到不少有趣的說法，其中有一個由來，是因為山上訊號不佳，只有「二格」，所以叫二格山，他笑言，大家相信嗎？

羅智強攻頂二格山後，便在臉書分享吃「蓮霧餐」的照片，他稱中秋節除了要吃應景的柚子和蛋黃酥外，還有一定要吃蓮霧來力挺台灣果農。該文從早上8點多發布至今，短短2個多小時間，已有破8000網友按讚，許多網友都大喊，「羅智強加油」。