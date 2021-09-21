辣模網紅袁曼軒(Sherry)擁有34F傲人上圍和亮麗外型，4年前她嫁給P男到澳洲生活並生下一對雙胞胎，然而今年7月卻因為男方外遇而宣布離婚，袁曼軒不甘遭欺騙，在網路上一連串爆料掀起熱議，最近適逢中秋節，她曬出LV送的中秋月餅禮盒，卻被抓包疑似盜圖小紅書。

袁曼軒日前在社群平台上曬出LV中秋月餅禮盒，並在文中寫道：「收到2021今年LV的中秋月餅～～給大家聞香一下」，也提到這段時間的遭遇，失婚讓她學習到更要珍惜自己，「謝謝LV的厚愛，原來女人要悅己、閱己、越己！」正面態度吸引不少網友為她加油打氣。

袁曼軒盜圖發文被抓包。(圖/翻攝自袁曼軒YouTube)

然而卻有網友發現袁曼軒PO出的照片並不是自己拍的，而是盜取小紅書上其他網紅的圖，懷疑她根本沒收到LV中秋禮盒，還對比兩張圖，確定照片細節完全相同，但網紅早在15日就上傳這張圖，袁曼軒卻是在3天前才發布這則貼文，頓時引起話題。

「大萱EMME」PO的圖和袁曼軒的照片一模一樣。(圖/翻攝自大萱EMME小紅書)

網友質問圖源是不是小紅書，袁曼軒也承認「是的」，讓網友狂酸，「好尷尬喔，自己沒收到不要盜圖好嗎」、「底下留言回覆得很像是真的自己收到」、「真的別想盜圖，大家的眼睛都是雪亮的」，對此，袁曼軒則反駁，她確實有收到禮盒但因為覺得拍得不夠好看，因此「引用」了「大萱EMME」拍的照片，事後她向對方道歉，EMME也回覆「沒事」。