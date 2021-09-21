2021年全球失智症報告指出，全球估計有4100萬失智症患者尚未被診斷；台灣亦是如此，根據衛福部今年5月統計，失智者獲得診斷的比率已提升至54.1％，但仍有進步空間。台灣失智症協會理事長賴德仁呼籲台灣政府應及早準備，積極強化醫療體系的失智症專業訓練及診斷量能，以因應「失智海嘯」的到來。

失智症是全球十大死因的第七位，世界衛生組織（WHO）於2017年公告失智症全球行動計畫並訂下目標，半數國家對失智症的診斷率應達到50％。但國際失智症協會（Alzheimer’s Disease International，ADI）於9月21日發表2021全球失智症報告指出，5500萬失智者中有75％未被確診，且在中低收入國家此比率更高達90％。

該調查結果顯示，3分之1的臨床醫師認為對失智症無能為力，使診斷成為徒勞。國際失智症協會執行長寶拉‧巴巴里諾（Paola Barbarino）表示，醫療人員對失智症缺乏正確認知，以及對失智症的刻板印象，阻礙了失智者的早期診斷及獲得幫助，再加上缺乏訓練有素的專家和可用的診斷工具，導致診斷率過低。

賴德仁理事長表示，國內非失智症專長的臨床醫師，對失智症的敏感度相對較低，呼籲衛福部結合各醫師公會，透過專業訓練提升臨床醫師早期發現失智個案的能力，並協助連結資源延緩失智退化。

衛福部於2017年底公告失智症政策綱領2.0，並明訂目標於2020年確診率要超過5成。依據衛福部2021年5月公布的數據，相較於2011年的3成確診率，失智者獲得診斷的比率已達54.1％，顯示衛福部設立失智共照中心協助及時診斷及提供專業訓練，並加強民眾失智識能，已成功提升台灣的失智症確診率。

然而，隨著全球失智人口快速增加，加上新檢測及療法的突破，國際失智症協會認為，診斷的需求將為醫療系統帶來極大壓力，形成「診斷需求海嘯」；7成5的臨床醫師預估將有更多人需要失智症診斷，但目前醫療體系的失智診斷量能尚不足。

每年9月為國際失智症協會發起的國際失智症月，9月21日是國際失智症日，全球有上百個國家共同宣導失智症。賴德仁呼籲，未來20年台灣將增加36萬失智人口，呼籲台灣政府應及早準備，積極強化醫療體系的失智症專業訓練及診斷量能，以因應失智海嘯的到來。