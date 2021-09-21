大陸文藝整頓指向網紅書店？中共中央《經濟日報》21日報導分析，時下一批爆款網紅書店不斷湧現，別讓書店僅成為「景點」。書店應以內容為基礎展開創新，切不可形式大於內容、盲目跟風。擁擠的人流，喧囂的環境，不利於展開一次心靈之旅，也淡化了書店的本質身分。此外，對於讀者來說，閱讀不是某日「打卡」的儀式感，而應該是每一天持之以恆的日常行為。

報導分析，一味追求空間美感的同時，某些網紅書店存在一些缺陷。比如，書店品牌之間缺乏區分度、辨識度，同質化日趨嚴重；部分書店靠牆的一排書櫃上放著大量只有外殼的裝飾書；店內樣書少，很多都封有塑膠包裝，無法打開閱讀；擺拍的人比看書的人多，書籍仿佛淪為背景牆……

報導建議，褪去精緻的外殼，網紅書店怎樣才能真正俘獲消費者內心？網紅書店紅得快，如何才能紅得久？

首先，不斷升級閱讀體驗。線下書店所獨有的場景屬性，更具備選書優勢。網路上的書再多，也無法觸摸。讀者與書籍偶遇，通過直觀地翻閱，產生相對獨立的選書標準。書店裡的一些書要讓大家翻得開、讀得到，才有利於持續黏住讀者。有了良好的環境和情緒氛圍烘托，讀者也更願意直接買走中意的書。要提供更為貼合的個性化、精細化服務，讓讀者產生更多的體驗感、分享感和獲得感。

其次，內容為王是關鍵。時代在變，但人們對知識的渴求不會變。為優質內容付費，正成為大眾的內在需求。書店要尋找並堅持自己的特色和定位，告別千篇一律的熱銷書單。在顧及圖書種類、數量和品質的基礎上，提供更具有專業性、更強有力的內容支撐。利用科技手段和大資料賦能，線上線下融合發展，既可以減少資源浪費，也可以提高效率。書店還要提升從業人員的專業素養和策劃能力，定期舉辦各類交流分享活動，讓書店不僅是文化傳播的載體，也是知識碰撞交流的空間。

再次，別讓書店僅成為「景點」。書店應以內容為基礎展開創新，切不可形式大於內容、盲目跟風。擁擠的人流，喧囂的環境，不利於展開一次心靈之旅，也淡化了書店的本質身分。此外，對於讀者來說，閱讀不是某日「打卡」的儀式感，而應該是每一天持之以恆的日常行為。