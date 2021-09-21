美國輝瑞藥廠宣布，輝瑞／BNT疫苗針對5至11歲兒童的臨床試驗效果安全且有效，將申請EUA（緊急使用授權）。台北市聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇認為，這年齡層的重症率極低，卻要額外承受心肌炎風險，「完全不需要接種疫苗」，應把疫苗留給更多成年人及長者。

姜冠宇今（21）日稍早於個人臉書粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect》指出，BNT宣布5至11歲打安全疫苗安全且有效，將申請EUA，但是這年齡層有需要接種疫苗嗎？這麼小的兒童重症率極低，卻需要額外承受心肌炎的風險，「有沒有人的想法跟我一樣？」

姜冠宇表示，雖然國外曾報導兒童感染新冠肺炎後，初期沒有新冠急性症狀，卻可能在5個月後出現慢性症狀，包括頭痛、疲勞、心悸、注意力不集中、憂鬱及身體調適不佳等變化，但有不少研究員認為，出現上述狀況和疫情大流行期間停課、隔離措施及目睹家人朋友染疫，所造成的身心的影響有關係。

另外，也有專家早在今年3、4月曾有專家針對1500名的兒童做調查，發現有近200名曾感染新冠肺炎，但與未感染的對照，兩者身體狀況卻沒有差異。

姜冠宇說，大量篩檢是未來必然需求，發給大量快篩，或定時進行PCR篩檢，才是未來校園長期防疫政策，目前首要工作就是保住高風險族群，避免社區傳播盛行。他接著說，「我認為5至11歲的兒童，完全不需要接種疫苗」，不論是台灣或是各國政府，為了孩子的健康及安全，應該把疫苗留給更多的成年人及長者，不一定要接受這種EUA。

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