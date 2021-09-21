大陸氣質女神劉詩詩，和吳奇隆結婚結婚6年育有一子「步步」，一家三口幸福和樂，產後依舊維持仙氣美貌和姣好身材的她，近日替雜誌拍攝大片，嘗試和過往不同的造型，讓網友看了全暴動，直呼太不一樣了。

劉詩詩近日替《时尚芭莎》拍攝「牡丹花間大片」，不僅置身在滿是花瓣的攝影棚，身上和頭飾也都用花點綴，宛如花仙子般的清新脫俗，讓網友都驚呼太美了，「如詩如畫，唯有牡丹真國色」、「太絕了，仙子下凡」、「吹爆劉詩詩顏值」、「國色天香」。

劉詩詩化身牡丹仙子，和過往造型有很大不同。(圖／翻攝自《時尚芭莎》微博)

劉詩詩最新大片引熱議。(圖／翻攝自《時尚芭莎》微博)

而因為劉詩詩這次造型風格和妝容和過往有很大不同，讓網友乍看下有點認不出，但全新嘗試仍受到網友大力稱讚，在網上引發熱烈討論。劉詩詩雖然已成人母，但每次出現，總是散發高雅氣質，舉手投足狂噴仙氣，讓網友驚艷不已。

劉詩詩和吳奇隆婚後恩愛如初，是演藝圈著名神仙眷侶，之前吳奇隆好友邢傲偉，就曾在節目上透露兩人私下互動，直言「吳奇隆眼裡根本只有嫂子(劉詩詩)」，表示吳奇隆非常關心她，現在雖然多了孩子，但估計也是排在媽媽後面。

其實，吳奇隆是圈內出名寵妻魔人，不僅常能看到小倆口恩愛牽手畫面，他更把影視公司的大半股份轉給劉詩詩，而從劉詩詩懷孕、生產到坐月子，吳奇隆也都陪在老婆身邊。