童星出身的演員孟智超，昔日飾演《三毛流浪記》中的「小三毛」走紅，頭上「3撮毛」是他的招牌造型，由於當時為了演戲頭皮大量化妝，導致面臨禿頭危機，一度頭頂縫300針加上植髮手術，頭髮才逐漸長回來，日前曬出近照，帥氣外型令眾人驚豔。

孟智超25年前飾演《三毛流浪記》中的「小三毛」，當時演岀該角色頭上只留3撮毛，頭皮沒幾天就要刮一次，接的戲多也以古裝劇為主，不過下戲時，化妝師沒有將他頭上的膠或妝處理乾淨，導致他罹患毛囊炎，甚至嚴重到掉髮面臨禿頭危機，一度從演藝圈中消失神隱，直到重返節目錄影受訪時，才透露因為掉髮嚴重感到自卑，當時幾乎將所有片約都推掉。

孟智超透露為了能重返熱愛的舞台，不僅做了拉皮手術和植髮，腦袋還縫了300多針，頭髮逐漸長回來後，才重拾喪失許久的自信心，如今已經34歲的他，日前曬岀近況照，只見頭髮已經長的烏黑又濃密，氣色也相較過往好了許多，外型除了被大讚帥氣之外，比起以往模樣可以說是年輕不少。

不過孟智超復出時，先是選擇上《笑傲江湖》真人秀節目試水溫，雖然憑著「三毛形象」獲得很多綜藝節目邀約，但卻未獲得太多演出機會，也遲遲未推出像過去《三毛流浪記》那般膾炙人口的作品，只能和多數網紅一樣，靠著直播賣商品，或是演岀網路劇來維持原有的知名度，