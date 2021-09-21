交通部觀光局推出千元國旅券，盼振興國內觀光業，明（22）日振興五倍券平台（https：／／ 5000.gov.tw）上線開放數位綁定時，民眾可一同於該平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券，共發放120萬份，從今年11月1日至明年4月30日為期半年內，出遊跟團、住宿泡湯都可省荷包。

國旅券將在10月12日起每周二上午十點半抽出，共抽4周，每周抽出30萬份，一次使用，不找零。觀光局提醒，愈早登記抽籤機會愈多，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日上午。中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午5點公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台(https：／／1000.taiwan.net.tw)領取1000元QR code，只要輸入手機號碼、身分證或居留證字號末4碼，登入後便能領取「國旅券 QR Code」。

國旅券的使用方式是，實體店家只要提供QR Code及身分證號末4碼驗證便能抵用，線上電商須前往線上電商消費結帳時輸入代碼及分證號末4碼消費抵用。

國旅券每張面額1000元，以數位方式發行，適用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章之商家，預計約上萬家合作業者。