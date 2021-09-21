變性網紅罔腰先前因假懷孕事件引發風波，最後高雄地院裁定與《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「足以影響公共之安寧」之要件不符，故裁定不罰，近日她高調宣布與前男友阿猴復合。而同樣身為她舊愛的鳳梨，昨(20日)則在IG曬出和性感女友的閃照，只見女方一彎腰雙峰呼之欲出，還被網友虧沒看到鳳梨，只看到兩顆月餅。

罔腰今年2月自曝懷孕，驚動了高市衛生局和警方依《社會秩序維護法》移送，所幸最後裁定不罰，讓她鬆了一口氣，鳳梨當時受訪表示：「沒罰就好，希望她以後能謹言慎行」。而罔腰今年3月閃電宣布與男友阿猴分手，表示：「我們共同意識，回歸朋友身份」，但兩人仍住在一起。

罔腰宣布與前男友阿猴復合。（圖／翻攝自wen810615 IG）

昨(20日)罔腰高調宣布和阿猴重修舊好，更選在兩人去年決定開始交往的日期9月20日宣布破鏡重圓，兩人不僅吃大餐慶祝，還花了約50萬台幣買奢華禮物當紀念，罔腰特別提前3個月訂製了限量、長得像兩人的娃娃，更秀出不少名牌戒指、項鍊，並改掉IG自我介紹，加上阿猴的帳號寫著「穩定交往中」。

另一方面，近來成為人氣網紅、直播主的「鳳梨」（吳泓逸），先前自曝交到正妹女友DJ歐菈，昨他進一步公開兩人合照，搞笑抱怨「妻管嚴」，稱：「秘書叫我保持剪這樣短的頭髮，然後不可以染頭髮，說男人要有白頭髮比較成熟穩重…然後說要有一點肚子…可是我覺得我應該是走偶像路線的…」，照片中鳳梨坐在髮廊的椅子上，穿著低胸裝的女友一彎腰就露出雪球，火辣程度爆表，網友回應：「秘書的長輩好尊貴」、「才說要遠離女色？」、「看到兩顆月餅」、「哈哈哈哈，這老婆可以娶了啦」。