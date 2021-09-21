今（21）日是中秋節連續假期收假日，昨日全日交通量108.9百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的1.2倍，國5交通量3.1百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍。高公局表示，昨日下午西部國道車多路段是國1北向內湖至汐止、新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向關西服務區至大溪、南雲至南投；國6西向舊正至霧峰系統；國5北向宜蘭至坪林，其中國5北向至今日凌晨2時紓解。

今日0-5時平均交通量5.3百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的1.5倍；預估本日交通量114百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況大致正常，截止上午8點，交通量10.6百萬車公里，今日相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

預判今日上午壅塞路段，將出現在國1新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林，國6舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。