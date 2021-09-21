北市承德路4段某間專營中古車買賣的店面，17日凌晨5點多遭人連開4槍，在鐵門上留下彈孔，由於店內無人上班，附近早起的民眾聽到「奇怪的聲音」後報案，警方在鐵門上發現痕跡，並未找到彈殼，現正調閱監視器畫面，依犯案歹徒的交通工具追緝中，但店家非常低調，警方不排除與人有糾紛。

據了解，該中古車行在網路評價很高，在承德路一帶經營高級二手車，17日凌晨5點多，歹徒持槍朝鐵門射擊，警告意味濃厚，犯案後立即逃逸，附近民眾聽聞聲響，報案稱有「奇怪的聲音」，警方到場後在鐵門上發現彈孔，並未找到彈殼。

警方一度懷疑是BB彈，但因鐵門上留有彈孔，初判具有殺傷力，已由鑑識人員採證，警方將調查釐清犯案動機。而店家被通知遭開槍後態度低調，員工表示，老闆人在國外，不知道要不要報案，警方將了解店家是否與人結怨，緝捕犯案歹徒到案。

熟悉內情人士表示，店家有多名合伙股東，疑似其中一人在外積欠500萬賭債，現已逃往海外躲藏，討債的人要不到錢，轉而警告他投資的中古車行，警方不排除與黑幫勢力有關，現已積極約制，避免再次衝突。