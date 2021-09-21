上週末，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正一直在廣東。9月17日，橫琴粵澳深度合作區管理機構揭牌儀式在廣東珠海舉行，韓正出席揭牌儀式並講話。9月18日至19日，韓正在深圳調研。

在深圳調研期間，韓正表示，要「推動前海深港現代服務業合作區加快發展」。韓正還去了深圳華為技術有限公司，任正非陪同。

建設粵港澳大灣區，是以中共總書記習近平為核心的黨中央作出的重大戰略部署。在9月初，大陸中央為建設富有活力和國際競爭力的一流灣區落下關鍵兩子。9月5日，中共中央、國務院印發的《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》對外公佈。9月6日，中共中央、國務院印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》公佈。

橫琴和前海，一個挨著澳門，一個對著香港。在前一個方案中，中央明確了橫琴粵澳深度合作區的四大戰略定位：促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。在後一個方案中，中央提到，開發建設前海合作區有重要意義，其中一個就是「增強香港同胞對祖國的向心力」。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家、教授陳廣漢分析，中央高規格佈局傳遞出三個重要信號：一、中央堅定支持港澳保持長期繁榮穩定；二、堅持繼續深化改革開放；三、推動中國經濟創新驅動和高質量發展。作為「粵港澳大灣區建設領導小組組長」，韓正任務不小。

之後，韓正赴廣東，與橫琴粵澳深度合作區、前海「擴區」等密切相關。9月17日，在廣東珠海，韓正出席了「橫琴粵澳深度合作區管理機構揭牌儀式」。儀式結束後，他還到橫琴澳門新街坊項目考察。

澳門新街坊項目是珠海和澳門在橫琴合作建設的集居住、教育、醫療、社區服務等功能於一體的綜合民生項目，由澳門企業負責在橫琴投資建設。韓正提到，要為澳門居民提供舒適居住空間，支持澳門更好融入國家發展大局。

9月18日至19日，韓正又到了深圳調研，陪同調研的還有廣東省委書記李希、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。在深圳，韓正說，要「推動前海深港現代服務業合作區加快發展」。

前海與香港一水之隔，具備粵港、深港合作的先天優勢，是承載「一國兩制」的重要平台。9月6日，香港中聯辦發言人說，中央方案為正處在由亂及治、由治及興關鍵時期的香港乘勢而上，找准「國家所需」和「香港所長」的交匯點，開闢了更為廣闊的舞台。

據9月20日的《新聞聯播》披露，韓正先後去了前海嘉里中心、中國（深圳）知識產權保護中心、前海合作區人民法院等調研。韓正聽取了前海深港現代服務業合作區擴區規劃建設及下一步工作思路彙報，俯瞰合作區開發建設情況。

根據中央文件，「擴區」後的「大前海」，總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。中央文件中還提到，擴大金融業對外開放，「支持香港交易所前海聯合交易中心依法合規開展大宗商品現貨交易」。

這次在深圳，韓正到了香港交易所前海聯合交易中心，調研大宗商品現貨交易平台建設情況，瞭解交易品種、價格走勢等。

韓正強調，要充分用好擴區、放權、賦能等新政策，以加強深港合作為抓手，利用香港現代服務業的發展優勢，精心謀劃產業佈局，增強發展後勁，打造國家高水平對外開放的新高地。

在廣東期間，韓正還先後會見了澳門特別行政區行政長官賀一誠、香港特別行政區行政長官林鄭月娥。9月17日會見賀一誠時，韓正提到，希望澳門加強粵澳雙方合作，創新體制機制，牢記初心，久久為功，推動合作區建設取得實質進展和顯著成效。9月18日會見林鄭月娥時，韓正說，希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的三場重大選舉。

韓正還提到，中央政府堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心。

「前海深港現代服務業合作區擴區賦能，是國家的重大決策，將形成改革開放的又一個新高地。希望特區政府抓住粵港澳大灣區建設的機遇，發揮香港獨特優勢，用好中央支持政策，不斷深化香港與內地的互利合作。」

此番在廣東，韓正還特別去了深圳華為技術有限公司等，考察企業自主創新、生產經營、市場開拓等情況。新聞畫面顯示，任正非也在現場。

韓正指出，國家堅定支持民營企業創新發展，鼓勵民營企業通過科技創新不斷提升國際競爭力，「民營企業要緊緊圍繞國家戰略，堅持以產業化應用為導向，運用好市場化機制推動自主創新，為加快建設科技強國作出更大貢獻。」