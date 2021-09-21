根據《CNBC》記者賈霸爾被報導指出，NBA聯盟正在尋求一張為期9年總價值高達750億美元的超級電視轉播合約，如果成功的話，球員將是最大受益者。

對於NBA聯盟而言2025年是最有利可圖的年份，因為NBA現有的電視轉播合約將在2024-25球季到期，現有的合約是9年240億美元合約。賈霸爾報導，NBA聯盟與ESPN以及透納體育的合約結束後計畫將轉播權利金提高3倍，也就是下一份9年轉播合約總價值將高達750億美元，如此一來NBA聯盟每年將可淨賺多達83億美元。

賈霸爾強調，新賽季球團薪資上限為1.124美元，2024-25賽季各隊薪資上限將來到1.71億美元假如NBA聯盟談妥新的轉播合約，球團可以分到一筆可觀的權利金，各隊薪資上限也將大幅提升，最大受益者就是頂級球星了。

賈霸爾表示，目前全聯盟年薪最高的球星就是勇士史提芬柯瑞，他在2024-25球季年薪高達5576萬美元，如果聯盟談定新的轉播權利金，屆時球員可以簽定球隊薪資上限的35%，也就是說可以拿到5985萬美元，再依照每年8%的漲幅計算，一分5年的頂級合約最高上限就能拿到3.471億美元，對於超級巨星而言，到時候每個人都將口袋滿滿，站上人生最顛峰。