1名在美國開業多年的老名醫日前向法院訴請離婚，他控訴妻子屢次抱怨赴美初期過盡苦日子，等到事業站穩了，她卻要每年服侍來美國遊玩的男方親戚，她甚至不滿丈夫一直看台灣連續劇，直說內容沒水準，她抱怨自己辛苦一輩子，換得丈夫提出離婚；法院認為夫妻2人已無互信互愛基礎，判准離婚可上訴。

判決書指出，該名名醫54年前前往美國發展醫師事業，初期相當艱辛，所幸後來事業有起色，他的妻小也搬到美國同住，不過他與妻子長期感情不睦，妻子會不斷抱怨剛結婚時吃進苦頭、後悔嫁給他，就連他喜歡看台灣的連續劇也遭嫌棄，妻子還會抱怨他的家人來美國時，妻子需全力服侍他的家族親戚。

該名醫退休後整日受到妻子言語怒罵，決定提告離婚，但妻子在法庭上說她為丈夫家庭辛苦一輩子，對方家族幾乎每年都會到美國，她就必須盡力服侍，丈夫退休但她不能退休，她還發現丈夫回台後有1名中年婦人為丈夫慶生，懷疑有出軌嫌疑，

法院審理時認為2人曾在前年10月簽立分居協議，妻子曾對該名醫說「你的行徑是一條流財破道，…你一生沒有經過潦倒經歷，全靠人供應你的滿足，我已鐵了心，不管你做什麼，都不過問。」認為夫妻2人均在婚姻中付出心力，但已未能溫和理性溝通，喪失互信互愛基礎，因此判准離婚，可上訴。