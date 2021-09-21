美國宣布入境新規，自11月起，所有外國旅客必須接種疫苗方可入境。事實上，紐約早就有相關的疫苗強制令，不過目前人在紐約參與聯合國大會的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻不甩紐約規定，被紐約市長砲轟「不要來」。部份紐約餐廳拒絕讓巴西代表團內用餐點，導致波索納洛淪落到在路邊站著吃披薩，不過他停留紐約期間也傳出「耍特權」，有餐廳直接亮綠燈，讓他內用餐點。

"Bolsonaro só faltou sentar na sarjeta em NY" diz colunista @VillaMarcovilla sobre foto do presidente comendo pizza na rua#UOLNews pic.twitter.com/fYOcokWhEl — UOL Notícias (@UOLNoticias) September 20 2021

紐約市先前就規定，12歲以上民眾必須出示疫苗接種證明，才能前往會議中心、餐廳、飯店等封閉式公共場所，也讓目前在紐約舉行的聯合國大會捲入是否該要求各國元首及首長出示疫苗接種證明才能進入開會的風波。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，巴西總統波索納洛動身前往紐約之前就高調表示自己沒打疫苗，因為之前染新冠痊癒後，體內還有很高的抗體濃度，他更曾經表示，他會是巴西最後一個打疫苗的人。

波索納洛不甩紐約疫苗命令迫使紐約市長白思豪（Bill de Blasio）20日公開向各國元首及代表團喊話：「我們要向全球領袖傳達訊息，特別是巴西總統波索納洛，如果你們想來這裡，就必須打疫苗。」

他還嗆聲：「如果你們不想打，就不要來，因為所有人都應該獲得安全。」

究竟出席聯合國大會的各國元首要不要強制接種疫苗，聯合國態度髮夾彎。聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）14日曾表示，支持紐約市政府的疫苗接種證明規定，並且會在會期間推動這項政策，不過在俄羅斯抗議後，夏希德16日突然通知各國，出席聯合國大會廳（General Assembly Hall）時不需出示接種證明，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）16日也表示，聯合國秘書處「不能告訴一國元首，如果沒接種疫苗就不能進入聯合國。」

雖然紐約市的疫苗強制令不適用於聯合國大會，但是各國元首外出用餐時，如果沒有出示接種證明，仍可能被餐廳拒絕內用。

巴西總統波索納洛19日抵達紐約的第一晚就踢到鐵板，由於沒有疫苗接種證明，包括巴西聯邦儲蓄銀行（CEF）總裁季馬瑞斯（Pedro Guimarães）、總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）、衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）等巴西代表團一行人只得在路邊站著吃披薩，支持者看到照片後還稱讚波索納洛作風「簡樸」。

紐約要求民眾在餐廳內用時必須出示疫苗接種證明，目前在紐約的巴西總統（Jair Bolsonaro）因為沒打疫苗，只能在路邊吃披薩。（圖／路透社、巴西旅遊部長Gilson Machado Neto官方推特）

不過也有紐約餐廳尊重波索納洛的「特權」，巴西新聞網站G1報導，波索納洛等一行人20日上午就在飯店內享用早餐，諷刺的是，這間飯店的餐廳門口還貼了必須出示疫苗接種證明的告示。匿名餐廳經理透露，他們不會向巴西代表團要求出示證明，當媒體反問法律之前不是該人人平等時，餐廳方面並未回應。

G1報導，波索納洛是本屆聯合國大會上，唯一一個已知尚未接種疫苗的G20領袖，包括中國大陸、沙烏地阿拉伯外長以及俄羅斯總理等3人並未公開疫苗接種狀態。