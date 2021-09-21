民眾在馬路上遇到攔路推銷的業者，如有質疑要勇敢說不。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「小珍」至夜市逛街，遇業者攔截推銷美容商品，原以為只買1組1萬6800元，刷卡結帳卻拿到20多萬元簽帳單，業者冷回「你答應買12組，有錄影存證」，迫於無奈只好簽名，開啟慘痛背債人生；台中市府消保官提醒，總價有疑問不簽名；心裡有恐懼找警察；保持商品完整性；把握7日猶豫期；不亂簽和解書。

台中市府法制局長李善植表示，不少美容商品服務業者，在大街小巷，甚至各大零售賣場攔截消費者，以送口罩或填問卷的方式，就將消費者吸引進其營業處所。

消保官接獲不少美容申訴案件，依消費者的描述，在街頭巷尾被業者無預警攔截，帶進營業場所強力推銷美容商品，消費者原本以為只買1組1萬6800元的商品。

豈料，刷卡結帳時，卻拿到20多萬元的簽帳單，向業者反映，業者回應「你答應要買12組，我們有錄影存證」等詞，讓消費者心生恐懼，迫於無耐只好簽名，日後，向業者主張解約退費時，業者又回應，消費者已拆開商品，無法全額退費等情況。

「業者擅於利用消費者想變漂亮的心理強力推銷」，李善植表示，有的業者營造讓消費者難以拒絕的氛圍，使其購買多組美容商品，簽下總額多達20多萬元的信用卡帳單，提醒消費者，面對這種訪問交易，除了對有疑問的帳單不隨意簽名外，購買現場務必保持商品完整性，「不拆封、不使用、不分裝」商品。

不合意或不需要商品時，雖得於購買後7日內，行使消保法19條無條件解約退費的權利，但因需回復原狀，消費者拆封商品數量會影響退費金額。