中秋連假最後一天，新北市長侯友宜上午視察新北交控中心時表示，今天所有往北車潮都會進到新北，加上出遊人潮，國五北上、台2線、台9線會很擁擠，現在淡水車潮已經湧現，沿台2線的三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮景點預估都會有大量車潮，如果要出遊先看人潮儀表板，建議若人潮超過30％以上，就要避免往那個方向去旅遊。

侯友宜說，除這幾個地方，目前市區道路一切良好，在山區的風景區狀況良好。

侯友宜說，這幾天中秋連假，新北市風景區湧入大量人潮，尤其沿著海邊的幾個據點，福隆、貢寮以及金山中角衝浪基地都有滿滿的人潮，呼籲大家一定要把防疫先做好，也避免大家擁擠造成車流壅塞。今天最後一天，希望大家都能夠平安快樂過一個中秋節。

交通局長鍾鳴時表示，昨已有一波返北車潮，今是連假最後一天，國道預計中午後至深夜為返北高峰，而往濱海遊憩區及百貨、賣場也在中午過後再度出現出遊人車潮，警察局交通大隊將督同各分局持續注控各交流道口、替代道路及風景區路況，確維交通順暢。