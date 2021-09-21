20日港股大跌，中資房企股血流成河，中國恒大、融創中國等超過10檔股票跌幅超過10％，跌幅最大的新力控股集團暴跌90％。

就在盤後，負債3300億（人民幣，下同）的廣州房企富力地產公告，大股東李思廉和張力擬向上市公司提供80億港幣的資金支援，以應對短期內到期的債務。

幾乎同一時間，碧桂園旗下碧桂園服務公告，與李思廉和張力持股93％的富力物業簽訂協定，以最多不超100億元的對價收購富力物業全資持股的富良環球，以實現對富力物管和商業運營服務資產的收購。從公告來看，該收購附帶了多項業績對賭和業務保證條款。

受上述消息激勵，富力地產今（21）日開盤一度大漲超過12％，不過，由於市場對其債務的擔憂，6月2日以來則跌去57％。

20日跌幅最慘的就是江西千億房產巨頭新力控股驚現斷崖式暴跌。

20日下午港股開盤後，新力控股股價突然暴跌，盤中股價最低至每股0.37港元，跌幅91.85％，期間新力控股因股價波動9次觸發機制，進入5分鐘冷靜期，每次冷靜期結束又暴跌。下午3時38分起新力控股短暫停止買賣。停牌前，股價跌至每股0.5港元，跌幅87.01％。21日該股持續停牌。