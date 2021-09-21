振興五倍券準備開跑，首波針對數位券領用，自22日開放數位綁定及8大部會加碼券抽籤登記，不少環節仰賴五倍券官網來完成，官網4大功能操作流程、訣竅一次看，提醒其中有兩項關鍵步驟，選擇後即不能更改，必須下好離手。

振興五倍券官網（5000.gov.tw）15日上線，22日早上9時將依時程陸續開放各項功能。負責維運的關貿網路公司表示，官網除提供常見問答集解惑、8大部會加碼券資訊外，也協助民眾完成四大重要流程；特別提醒，其中個人數位券綁定及要抽哪些部會加碼券的選擇，都得下好離手，選取完成就不能改，僅共同綁定中的被綁定人，退出綁定後才能重選。

第一，數位券個人及共同綁定

9月22日至明年4月30日，選擇以信用卡、行動支付或電子票證花五倍券的民眾，可直接上各業者網站或從五倍券官網連結過去綁定，由於民眾都是以既有金融工具綁定，帳戶或簡訊認證就能確認身分，很快能完成，大多免用讀卡機。

關貿說明，數位綁定成功後，民眾會取得一組「交易序號」，顯示出的就是綁定順序，數字在前400萬名內，就可獲得經濟部500元「好食券」；而後各家業者會將民眾引導回五倍券官網進行共同綁定；個人只要完成數位綁定就不能後悔去領紙本券。

特別提醒共同綁定期間僅限「9月22日至10月1日」，唯一限制為上限5人，含1名已完成個人數位綁定的主綁人及4名被綁定人，非家人也能「揪團」消費；被綁定人若反悔想退出，最晚要在10月6日中午12時以前完成。

官網新增共同綁定人時，須以「健保卡」來驗證被綁定人身分，方式包括使用讀卡機插入健保卡認證，或是使用健保快易通APP取得一次性密碼輸入；若前兩項工具都沒有，可到超商使用多媒體事務機，如7-11的i-bon、全家的FamiPort等插入健保卡完成。

第二，紙本五倍券線上預訂

紙本五倍券預訂管道包含超商、郵局及五倍券官網，選擇於官網線上預訂，第一梯次時間為9月25日至10月1日（10月8日至21日領取），第二梯次為10月25日至31日（11月8日至21日領取），呼籲民眾不用急著搶第一時間預訂，以協助分流，在7天預訂期內完成都可以。

第一步要先身分認證，方式包含搭配讀卡機插入健保卡、自然人憑證，或透過健保快易通APP取得一次性密碼輸入；第二步是選擇領取的通路，含四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美。

第三，部會加碼券登記、抽籤

今年共有8個部會推出加碼券，除經濟部「好食券」直接以五倍券數位綁定順序來決定外，其餘7種統一在官網登記抽籤，期間為9月22日至10月29日。

由「開始預訂與查詢」選項點入，找到「加碼券登記」，輸入手機、身分證字號等基本訊息，選取要抽哪些加碼券即可完成，想抽哪幾種都能勾，最多可全選；若為共同綁定，每個人都能選取自己要抽的加碼券組合，不需與主綁人相同。

不過，關貿提醒，個人一旦選好要抽哪些加碼券就不能反悔，若是共同綁定，被綁定人退出共同綁定後，才能重選；此外，原民會的「i原券」及國發會的「地方創生券」雖然是人人都可登記抽籤，但中籤後，消費時只限以台灣Pay做支付。

至於抽籤方式，關貿表示，7種加碼券會有統一的電腦抽籤方式，細節仍在規劃中；加碼券的領取、使用方式，則由各部會自行設計、公布。

第四，查詢

包含五倍券綁定狀況、加碼券登記、中籤情形，都可在官網查詢確認；關貿表示，此外，等數位券開放使用時，也將新增「數位標章」查詢功能，可顯示五倍券5000元額度是否已用完，並產生QR Code讓店家掃碼確認，供店家判斷是否提供五倍券專屬優惠。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1100921