為解決去年數位三倍券難享實體店家優惠的痛點，今年數位五倍券搭配「數位標章」機制，民眾使用行動支付業者APP，或以手機連上官網即時查詢，取得QR Code並出示給店家掃描，最多三步驟內就確認，順利享受家優惠。

振興五倍券即將上路，目前本土疫情仍未消除，政府力推使用數位振興券，力拚提高數位綁定比重。

負責五倍券官網維運、數位技術支援的關貿網路公司表示，分析去年三倍券數位綁定比例偏低，主因是與紙本券相比，數位券無法一家人綁定一起領取、使用，且難以享有實體店家優惠，為解決前述痛點，今年新增「共同綁定」及「數位標章」機制。

針對「數位標章」機制，關貿說明，目的是為了讓店家能即時確認顧客綁定數位五倍券的情形，判斷是否提供優惠，操作方式分為兩種。

首先，綁定以信用卡、電子票證花數位五倍券的民眾，第一步於結帳時，要以手機連上五倍券官網（5000.gov.tw），進入「數位標章」查詢功能。

第二步輸入身分證字號及手機查詢，網站會秀出是綁定哪張信用卡或電子票證消費，並產生專屬QR Code。

第三步，當消費者使用數位五倍券時，須出示QR Code給予店家確定。

另外，民眾若選擇以行動支付消費數位五倍券，「數位標章」功能將隱藏在行動業者APP之中，以APP支付時提供店家判斷。

關貿表示，當5000元額度用完後，上五倍券官網查詢將顯示綁定何種金融工具以及額度用罄，不會再即時產生QR Code，交由店家決定在此種情形下，是否還要再提供五倍券加碼優惠。

關貿公司指出，對於「數位標章」功能如何使用，內部先前討論過幾個方案，最後選擇以QR Code「反掃」方式，主因在於這對店家、消費者來說都是最便利的做法，店員結帳時需要處理的事情已經很多，透過QR Code，店員只要拿出手機，掃描一下就能即時確認。