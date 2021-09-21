國內第一批輝瑞／BNT疫苗將優先給12至17歲族群施打第一劑，明日起將從高中生優先施打，對此台北市教育局表示，北市有近95%的學生有接種意願，提醒學生除了要記得攜帶健保卡，保持充足睡眠外，最重要的是不可空腹接種，施打後要原地休息30分鐘，並避免劇烈活動。

教育局指出，北市符合接種資格學生總計為15萬9233人，近95%的學生有接種意願，目前施打順序分為兩階段，第一階段是9月22至9月29日，為高中職、五專前三前、特教學校及外僑學生；第二階段則是9月30至10月6日，為國中生。

教育局提醒，施打疫苗並非強迫性，可視自身需求及個人意願，接種當天務必攜帶健保卡，保持充足的睡眠，最重要的是不要空腹，若有發燒、正患有急性中重度疾病者，或有嚴重過敏反應使，不建議打疫苗。

另外，教育局也表示，接種後需要原地休息30分鐘，觀察自己的身體狀況，並避免進行劇烈活動，包含體育課、體育班及運動代表隊訓練活動。同時也呼籲，施打疫苗後身體有不適症狀，含接種當天，可以請3天疫苗假。此外，年滿12歲的國小學生無法在校接種，或無學籍的青少年，可請學校依調查的接種意願發送通知單及造冊，並請家長到1922疫苗預約平台登記。