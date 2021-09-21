8月上旬西南氣流豪雨造成台南市漁業損失，台南市農業局及七股、北門區公所中秋連假持續勘災。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

8月上旬西南氣流豪雨造成台南市漁業損失，台南市農業局及七股、北門區公所中秋連假持續勘災，希望於9月底前將所有申請合格救助金撥入漁民口袋。

台南市長黃偉哲表示，8月豪雨造成漁業遲發性災損持續擴大，經市府彙整災情後，函請農委會公告台南市牡蠣及文蛤養殖區為豪雨災區，並經農委會8月31日公告，受理漁民自9月1日至9月10日申請，共有1549位受災漁民向魚塭（場）所在地公所提出申請。

黃偉哲表示，依從速、從寬、從簡原則加速辦理救助作業，市府團隊討論簡化勘查認定標準，並先預撥經費給公所，待公所確認符合救助資格的魚塭（場），即可請領養殖牡蠣（平掛式）損失每公頃2萬5000元救助金或養殖文蛤損失每公頃11萬5000元救助金。

農業局長李建裕表示，經過市府團隊及水試所持續辦理勘查、抽查及撥款作業，已於17日將305位勘查符合資格約6348萬元救助金，撥入漁民帳戶，其中申請案件較少的將軍區及安南區文蛤災損，經勘查合格者已全數核撥。

農業局表示，申請案件較多的北門區及七股區公所，中秋連假仍加班趕工勘查，拚9月30日前完成所有申請案勘查，並核撥合格案件救助金入漁民口袋，協助漁民盡速辦理復養。