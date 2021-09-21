國民黨立委馬文君拋出「轉變南投」構想。（圖／翻攝自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君：我對魚池、水里的深切期待

國民黨南投區立委馬文君表示，南投縣魚池鄉、水里鄉近年因沒有陸客與疫情衝擊，民宿觀光與農產銷售量能銳減，人口外移與高齡化影響緊接而來，急需「開啟重生」。對此，她主張「建構產業通信平台」與「打開南投國際觀光藝術季」，強調自己過去有執行「南投long stay」、「台日鼓舞節」的經驗，必然能重新擦亮南投招牌，帶領南投大翻轉。

馬文君19日在臉書發文表示，魚池是「台灣紅茶的故鄉」，水里則有「水果的故鄉」美稱，兩地擁有得天獨厚的水質和土壤，包括日月潭、水里蛇窯文化產業鏈都在此地，堪稱發展觀光與農業的「美麗水沙連」。然近年遭受陸客不來與疫情衝擊，民宿觀光與農產銷售量能銳減，更導致人口外移與高齡化，急需「開啟重生」。

馬文君主張，透過「建構產業通信平台」與「打開南投國際觀光藝術季」兩大策略，將能讓南投「破繭而出」。前者以公部門的角色成立整合性的電商平台，補足年長農民網路行銷策略的弱項，再將魚池、水里的文創、觀光、美食產業作一鏈結，在後疫情時代為其搭設產業行銷的舞台；後者則參考日本「越後妻有大地藝術祭」，透過現代藝術將在地文化與土地緊密結合，舉辦南投國際觀光藝術季，結合展覽空間、商店民宿與餐廳產業，除帶來遊客更吸引青年返鄉。

針對以上兩大策略，馬文君指出，她過去有執行「南投long stay」與「台日鼓舞節」的經驗，她一定能夠辦得到。這兩個策略，除能讓世界走進魚池鄉、水里鄉打開南投之眼，更將創造南投光榮感，進而帶動整個南投的翻轉與未來布局。