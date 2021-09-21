20多歲張姓男子不滿男性好友與未成年女友關係太密切，決定給教訓威嚇，今天凌晨2點多，與對方約在基隆深澳坑路，張男一看到被害人立即向前毆打，更與友人聯手將人帶到某民宅五樓談判。警方接獲通報立即出動快打部隊，張男一行人聽見聲響趕緊逃離現場，員警則協助被害人就醫，全力追捕犯嫌中。

據了解，張男與被害人原是好友，但懷疑對方與女友走太近，心生不滿，今天凌晨時，使用女友手機假借其名義，將對方約在深澳坑路碰面，實際上，張男找來5名友人埋伏在相約地，一見到被害人，立即向前圍毆，更一度將人帶到某民宅5樓繼續毆打。直到附近鄰居聽見聲響，報請警方處理。

基隆市警察局第二分局接獲通報後，立刻出動快打部隊，員警到場時，張男一行人早已逃逸，被害人隻身留在現場等待救援，其頭部、身體多處外傷，救護人員趕緊將他送往醫院救治，所幸暫無生命危險。警方目前已掌握犯嫌，循線追緝中。