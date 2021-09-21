據中國載人航天工程辦公室消息，天舟三號貨運飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於北京時間20日22時08分，採用自主快速交會對接模式成功對接於空間站天和核心艙後向端口，整個過程歷時約6.5小時。（新華社）

據中國載人航天工程辦公室消息，天舟三號貨運飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於北京時間20日22時08分，採用自主快速交會對接模式成功對接於空間站天和核心艙後向端口，整個過程歷時約6.5小時。

天舟三號裝載了航天員生活物資、艙外航天服及出艙消耗品、太空站平台物資、部分載荷和推進劑等，與天和核心艙及天舟二號組合體完成交會對接後，轉入三艙（船）組合體飛行狀態。

北京時間9月20日15時10分，搭載天舟三號貨運飛船的長征七號遙四運載火箭，在海南島文昌太空發射場點火發射。200多個貨包，近6噸貨物，滿載出發。天舟三號都裝了些什麼？和天舟二號相比，貨物有什麼區別？給航天員又準備了什麼？任務有哪些新變化？這些問題，天舟三號貨運飛船總師助理方方為大家一一解答。

和天舟二號相比，天舟三號運載的貨物有什麼區別？

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：天舟三號運載的太空人生活物資，跟天舟二號及以前在種類上是一樣的，主要包括航天食品、水、服裝，還有乘員設備，以及在軌消耗，但是根據任務規劃不同，數量上是有區別的。

天舟三號是為神舟十三號乘組提供上行貨物的，由於神舟十三號乘組要在天上待六個月，它比天舟二號待的時間多了整整一倍，尤其是食品、水、生活用品等是天舟二號的3倍。這次天舟三號上行載貨的航天員生活物資超過了3噸。

天舟三號帶哪些食品會徵求太空人的意見嗎？

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：會徵求太空人的意見，根據他們的喜好（來準備食物）。中國的載人太空從來是以人為本，太空人不僅要在天上工作好，也要生活好。對食品的要求是具有兩年有效期，所以六個月是沒有問題的。

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：中國的太空站有一個在軌信息管理系統。在這個管理系統裡面，除了貨運飛船上行的貨物以外，目前太空站有的可用的貨物都在這個系統裡。太空人要取他們貨物的時候，在筆記型電腦貨物信息管理系統上，輸入他們要找的東西，系統就會告訴他，這個食品在哪個位置，在哪個貨包裡，還告訴他怎麼走，也會引導他們路徑，去取自己愛吃的東西。

通過徵求神舟十二號太空人的意見，天舟三號對上行各類物資的貨包進行了標識。大家會看到，在貨包上有很多彩色的蝴蝶帶，比如食品用綠色進行標識，代表的是綠色食品；太空站的設備用深藍色進行標識，因為航天一直就用深藍色代表；航天員物資用淺藍色進行標識，這樣太空人在遠處看一眼就能知道，他們要找的貨在什麼地方，很快就能縮小尋找的範圍。

為神舟十三號乘組的女航天員準備了哪些特殊物資？

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：有針對女性的服裝類，還有衛生用品，包括化妝品，都是給女航天員特地準備的。

未來，「太空快遞」可進行多次靈活運送貨物

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：後續會增加貨物艙的能力，大量的貨物通過大貨運飛船運上去，同時也要配置一些小貨物運輸系統，這樣靈活的運送貨物。除此之外，春節是中華民族一個很重要的節日，所以這一次天舟三號給太空人了也準備了過春節的用品。

天舟三號為神舟十三號乘組運送了哪些應急物品？

天舟三號貨運飛船總師助理方方表示：天舟三號貨運飛船給太空站運送了大量的應急物品，主要包括兩類：

①是三名太空人45天的應急生活物資。天舟二號把三名太空人45天的應急生活物資運足了，天舟三號補充了幾百公斤的水，因為水很重要。

②在艙體遇到緊急情況，比如說被擊穿和失壓的情況下，帶足了負壓的氣體。明年還要發射兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船，密封空間增大，對氣體的需求有所增加，所以提前把負壓氣體運上去。