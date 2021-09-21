為順利通過上限2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，國防部提出說明，形同說帖，並強調台海衝突風險已逐漸升高，必須加快備戰才能止戰；說帖更引前美印太司令戴維森於2021年3月，評估中共可能在未來6年內以武力解決台灣，因此國軍有必要在短時間內建構相對性之不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

說帖指出，面對中共解放軍挾龐大國防經費，軍力已快速崛起，且每年仍持續以超過上百架戰機進行量產，並在近5年內已列裝90餘艘各型艦艇，加上中共領導階層日趨獨裁、宣示2027年達成「建軍百年」目標及其民族主義高漲等因素，恐加速對台動用武力。

說帖指出，因此前美印太司令戴維森（Philip Davidson）於2021年3月，評估中共可能在未來6年內以武力解決台灣，以及新任美印太司令阿基里諾(John Aquilino)亦指出，中共對台灣威脅，比大多數人想像更嚴重、更逼近。另英國「經濟學人」（The Economist）於2021年5月更以台海為「地球上最危險的地方」(The most dangerous place on Earth)之封面標題，進行深入剖析報導，凸顯台海衝突風險已逐漸升高，必須加快備戰才能止戰。

報告指出，然建軍備戰工作，無法預期戰爭何時發生，為阻止其發生，且面對極可能短時間內升高衝突危機，有必要針對中共解放軍之建軍與擴軍，在短時間內建構相對性之不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

說帖說，我國國防以維護和平及預防戰爭為首要目標，並積極發展嚇阻侵略之關鍵戰力，以因應未來安全挑戰。然近年中共不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我空軍戰力，亟須籌獲具備「大量、機動、遠距、精準、相對價廉與效高」之不對稱戰力因應，以發展成熟之國造各式精準飛彈，納入快速量產，期以追監及攔截併用模式，有效提升空防能力及減少戰機損耗。

說帖指出，另考量我海軍主戰艦艇均已老舊，惟新一代主戰艦獲得期程冗長，規劃以發展成熟之海上輕快兵力「高效能艦艇」提前量產方式，俾能快速形成制海不對稱戰力。

說帖強調，國防實質戰力又與國防預算多寡密切關聯，審諸世界各國國防預算額度編列，除衡酌國家整體資源、經濟、政治、社會及民眾心理等因素外，仍主要考量敵情威脅，尤在國家遭受安全威脅越趨嚴峻時，國防預算需求即隨之提高。

面對中共軍力現代化跳躍式之成長及未來武力犯台能力，並為能短期籌措經費挹注量產最小成本及最快形成戰力之武器裝備，必須編列特別預算，方能在最短期程內，快速獲得國造自製各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統。