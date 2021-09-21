54歲的好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman），日前因為拍攝新戲《Expats》飛往香港爭議不斷，但她即使在網路上飽受批評，仍受到媒體邀請，登上美國時尚雜誌的封面，並在其中辣秀凹凸有致的火辣身材，吸引網友的注意。

妮可基嫚日前接受美國時尚雜誌《Harper's BAZAAR US》的邀請，擔任10月封面人物，在公開的照片中，妮可基嫚將招牌金髮燙成蓬鬆捲髮，穿著各種華服展現迷人的女神風采，尤其是透視禮服及斗篷大衣造型最是吸睛。

只見妮可基嫚穿了一件金黃色的禮服躺在地上，裙襬透視的布料加上強光一照，使她一雙白皙又修長的美腿若隱若現十分性感；另一套穿著黑色斗篷大衣搭配紅色手套的造型同樣火辣指數破表，因為她所穿的大衣裡疑似什麼都沒穿，使東西半球一覽無遺，吸引超過18萬人按讚。

事實上，妮可基嫚日前為了拍攝新戲《Expats》飛往香港，抵達香港後卻爭議不斷，除了被爆出未依照當地政府的防疫規定入住防疫旅館隔離14天，而是住進月租約港幣65萬（約新台幣234萬元）的豪宅，還在媒體拍到在保鑣的陪同下，大搖大擺的進精品店血拼，讓香港民眾質疑她耍特權。事後，雖香港商務及經濟發展局局長邱騰華回應，妮可基嫚和其團隊共5人已獲豁免檢疫入境，沒有違反任何規定，但依然被醫學專家質疑安全性。

正式開拍沒多久，妮可基嫚又被爆出與美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）意見不合、情緒不佳，在休息室裡摔東西、發脾氣，雖事後導演在個人IG上曬出兩人席地而坐、談笑的照片，仍引起熱烈討論。另外還傳出她無法適應香港狹小的拍攝環境，以及粉絲近距離跟蹤狂拍，忍無可忍之下向劇組提出休假2個月的請求，並火速搭乘私人飛機飛回澳洲，預計11月才會返回香港完成未拍完的部分。