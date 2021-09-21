公路總局依昨疏運狀況，預估蘇花路廊將在今天中午開始逐漸增加北返車潮，且整天的北上車流量恐達1萬5000輛，警方也將隨時聽候交控中心指示，在各路段實施交通管制。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節4天連假，花蓮地區天氣晴朗，各熱門景區人山人海，隨著假期進入尾聲，蘇花路廊從昨天開始陸續出現返工潮，整天下來，有1萬7545輛次的北上車潮。今是連假最後一天，蘇花路廊目前整體運行順暢，公路總局仍預估，今天整天北上車潮恐達1萬5000輛，中午12時起下午6時止，將開放大客車優先道措施，以維持行車順暢。

蘇花路廊從昨天開始，陸續出現收假返工潮，整體車流已呈現北上多於南下趨勢，據公路總局統計，南下全日車流量為8218輛、北上則為1萬7545輛，且累計交通量與去年中秋節同時期相比，增加約19％，北上整體車多態勢至今天凌晨1時許才趨緩。

今天是中秋連續假期最後一天，蘇花路廊目前整體運行堪稱順暢，每小時交通量維持約500至700輛，台9線崇德路段、和平路段車流也都正常，車速能維持在5、60公里左右，交通順暢，而台8線交通順暢，無壅塞情形，且合歡山熱門景點松雪樓前大廣場，目前僅有零星登山客及鐵馬騎士聚集。

公路總局依昨疏運狀況，預估今天中午開始北返車潮將逐漸增加，車多路段含台9線東澳路段、蘇花改谷風隧道南口至觀音隧道北口路段、蘇花改仁水隧道北口至中仁隧道南口路段、崇德至太魯閣大橋北端路段，且整天的北上車流量將達1萬5000輛。

公路總局將從今天中午12時起至傍晚6時，將續辦蘇花改開放路肩行駛大客車及崇德地區大客車優先道措施，警方也將視車流狀況，加派警力指揮交通，隨時聽候交控中心指示，在各路段實施交通管制。