iPhone新機問世，再度掀起「果粉」搶購。網友好奇詢問，為什麼很多人買最新iPhone都用分期付款，「分期還沒繳完，不是又出新機嗎」，引起大批網友熱烈討論。

全新iPhone 13上市，儘管外界認為與i 12無太大差異，且價格更貴，仍一如預期掀起訂購潮。一名網友在PTT發文，他也跟風訂了一支i 13，信用卡一次付清。但他發現很多人採分期方式購機，「如果分12、24、30期，錢還沒繳完，不是又出新機嗎？」

「無息分期可以錢滾錢，傻子才一次付清」，有網友直言他買iPhone都是分期，一方面新機動輒兩三萬實在太貴，分期負擔較輕；另一方面多出來的預算，還可以從事其他用途，如投資。

有網友表示，以iPhone差不多一年出一支新機的頻率來看，大約分12期可銜接新手機，但一定要選零利率，才划得來。

不過也有網友提醒，如果不能一次付清，就不要換手機，以免徒增負擔，而且有些卡分期不給現金回饋或累積點數，下手前最好先算清楚。