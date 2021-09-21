日本政府內閣會議今天決定，將於10月4日舉行臨時國會，選出首相菅義偉的繼任人選。由於自民黨總裁（黨主席）選舉9月29日投開票，新任總裁將在10月4日被指名為第100任首相。

菅義偉日前表明不爭取連任自民黨總裁，這意謂當自民黨9月29日選出新任總裁後，不再是自民黨總裁的菅義偉將辭去首相職務。

日本每日新聞報導，自民黨9月29日選出的新任總裁，預料將在經過眾議院及參議院分別舉行的首相指名選舉後，成為日本第100任首相。

另外，由於10月4日才召集臨時國會，代表眾議院大選可能在本屆眾議員任期屆滿的10月21日後才舉行，將創日本現行憲法下首例。

共同社中文網報導，10月4日選出的新首相將立即組閣成立新內閣，之後再任命副大臣和政務官等人事。

是否在國會實施新首相的「所信表明演說」（類似施政方針報告）及各政黨代表質詢，將由新首相等人判斷，而目前參選自民黨總裁選舉的4名候選人，對此都展現積極態度。

根據上述預想狀況，參照眾議院大選投開票依慣例都在週日舉行，因此眾議院大選日程很可能是「10月26日公告、11月7日投開票」，或是「11月2日公告、11月14日投開票」。

●首相指名選舉

依據日本憲法第67條規定，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。

首相指名選舉將在眾參兩院分別舉行，如果兩院結果一致，該位人選將成為首相；如果兩院結果不一致，將舉行兩院協議會。

兩院協議會如能達成一致意見，或獲出席協議委員逾2/3多數同意者，將成為首相；如果上述方式都無法產生首相，將基於「眾議院優越制」，由獲眾議院指名者擔任首相。以目前自民黨在參眾兩院均有優勢的情況下，一般認為新選出的自民黨總裁應就是首相人選。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100921