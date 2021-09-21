中國郵政集團河南省分公司9月20日晚發佈通告表示，近日客戶郵寄黃金丟失案，經向鄭州市公安機關報案，18日涉案犯罪嫌疑人費某某（男）、吳某某（女），已被鄭州市公安局鄭東新區分局刑事偵查大隊抓獲，盜竊黃金大部分被追回。據了解，涉案兩人都是河南北辰人力資訊服務公司為鄭州郵區中心提供外包服務的員工，更強調將全面做好理賠工作，切實維護客戶權益，並進一步加強人員和場地管理。

近日據河南電視台報導，來自天津的程女士在8月28日通過中國郵政EMS向河南商丘市寧陵縣的周大福郵寄金條和首飾等，共計275.06克黃金，總價值11萬元（人民幣，下同）。但卻在郵寄過程中消失。

據環球網報導，程女士的快遞物流資訊顯示，8月30日快遞到達商丘中轉站後，物流資訊暫停更新了幾日，程女士當即感覺到不對勁，並開始尋找快遞。過了幾日之後，物流資訊又顯示已被簽收。

在溝通的過程中，中國郵政給出的解決方案是，如果找不到的話將按照保價2萬元來賠償。值得注意的是，程女士郵寄黃金價值為11萬元。據中國郵政保價聲明指出，保價郵件發生丟失、完全損毀按照保價金額賠償；未保價郵件發生丟失、損毀或短少的，按實際損失價值賠償，最高賠償金額不超過所付郵費的6倍。

中國消法研究會副秘書長陳音江表示，雖然各快遞公司制定相應的賠付標準，但標準列舉的內容明顯減輕自身責任、屬於霸王條款不具法律效力。但由於目前相關法律並不明確，保價快遞的賠付問題成為當下一個難題。