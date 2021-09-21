教育部自民國107年起補助台灣科技大學、台北科技大學、高雄科技大學、虎尾科技大學、雲林科技大學及勤益科技大學等6所科大，以豐富完善的創業創意經驗打造相關基地，此後共累計約300個團隊進駐各校，研發新產品，共同實現校園創意發想產業。

教育部表示，3年多來，6所公立科大已支援技專校院學校師生，新創業所需實作場域及專業諮詢輔導，迄今已辦理544場體驗工作坊與活動，深化輔導815個團隊，並協助297個團隊進入創新育成機構及263件產品原型商品化。

至於6校發展的創創成果，其中像是台科大，校園團隊成立GTA Robotics新創公司，作為智慧人型機器人教育方案設計團隊，並獲110年科技部FITI創業創新激勵計畫創業潛力獎，現已銷售至國際市場。

北科大與夥伴學校共同辦理創業競賽，選拔具潛力學生團隊，並予輔導與協助轉介至政府相關資源，如109年「溫情寶貝球」創意作品，主打嬰幼兒照護的智慧床，除給予團隊相關競賽獎金外，也協助申請政府相關創業計畫支援。

虎尾科大協助校園團隊開發桌球發球機系統，該系統透過排程裝置改變複數發球機的球路速度，提升使用者訓練效果；該團隊參加台灣創新技術博覽會榮獲「鉑金」獎項，並已申請新型專利。

高雄科大輔導跨校學生團隊成立天啟科技自動化有限公司，運用AI及影片辨識為核心技術，發展各式智能辨識服務產品，目前已有金屬工業研究發展中心轉委託風機檢測等專案合作。

勤益科大協助校園團隊成立「遊戲貴族工作坊」新創公司，由學生開發「晴天咖啡館」學習遊戲，獲得2020 新創千里馬創業競賽未來星創奬，未來將由英特衛代理發行。

雲科大輔導白玉蝸牛積木式組合養殖的創新技術，簡化養殖程序，提高存活率及品質，也協助校園團隊連結至酷贏數位科技股份有限公司與小型企業創新研發計畫。

教育部表示，創新創業人才培育關鍵在於建構良好的校園創新創業生態環境與促進創新實踐，期許在高等教育深耕計畫帶動校內創意思考及創新實踐能量下，各基地除以實作場域及專業諮詢人力進行創新創業輔導外，未來也期能深化發展其技術特色領域，連結對外與國際相關產業，提供技術創新應用服務。