台中市警察局第六分局員警持大聲公、宣導告示牌走入夜市，提醒民眾開心出遊時，不忘落實防疫規定。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局員警持大聲公、宣導告示牌走入夜市，提醒民眾開心出遊時，不忘落實防疫規定。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中秋連假逢甲商圈湧人潮 中市警加強防疫宣導

中秋連續假期，民眾出門遊玩放鬆心情，人潮車潮湧入各縣市景點，知名的逢甲夜市重現熱鬧的民眾逛街景象，台中市警察局第六分局員警持大聲公、宣導告示牌走入夜市，提醒民眾開心出遊時，不忘落實防疫規定。

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全國仍然維持二級警戒至10月4日，防疫不能鬆懈，警察局第六分局西屯派出所副所長張竣凱率員警至逢甲夜市，舉牌加強防疫宣導，並以大聲公提醒民眾進入夜市前落實實聯制、酒精消毒，確實戴好口罩、保持社交安全距離，且禁止邊走邊吃，籲遊客確實配合政府防疫政策。

警方強調，今天是中秋節，以往中秋烤肉幾成全民運動，今年防疫優先，市府已宣布戶外公共場域一律禁止烤肉，包含公園、河濱、社區頂樓、自家門前騎樓、私人停車場等會與不特定人士接觸場域皆禁止烤肉。

民眾若在家裡烤肉則以同住家人為限，警方呼籲民眾切勿違反，防疫人人有責，遵守防疫規定，共同守護大家健康。