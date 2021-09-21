三重區公所已將牆面彩繪美化完成，牆面融入「新北大都會公園-熊猴森樂園」內台灣黑熊、藍鵲等共融遊具的主題意象（戴上容攝）

三重機場捷運出土段圍牆老舊不堪，新北市議員李翁月娥1年前與景觀處等多單位會勘，預計彩繪牆面、增添設施，三重區公所已將牆面彩繪美化完成，然而景觀處遲未下決議，李翁月娥怒批「景觀處亂編經費不認真」；景觀處回應，經評估該地車流量大，不適合設置遊具，已請公所另提方案。

市議員李翁月娥表示，三重捷運出土段彩繪及旁的一塊地屬桃園及新北捷運公司，因三重光正里內未有任何公有休憩地，因此地方想增添綠地，一年來她邀請中央、地方至少7個單位，規畫6次以上，她也共體時艱，投入了議員設備款200萬，然而，一年多來景觀處一直不願配合，百般刁難。

李翁月娥怒批，景觀處今年經費擴編增加1億多，竟然幾百萬都拿不出來，景觀處不了解基層的里民須求，讓大家等了一年，既然景觀處這麼不認真，經費又亂編，明年她一定要讓刪減景觀處預算，讓景觀處不用再做事。

三重區公所陳奇正表示，原機場捷運磨石子圍牆已老舊且部分脫落，經公所整修，將牆面融入「新北大都會公園-熊猴森樂園」內台灣黑熊、藍鵲等共融遊具的主題意象，並搭配一旁綠化空間，使周邊環境煥然一新，後續不管增添設施或是增加地景，都期待成為三重打卡新熱點。

景觀處回應，「三重捷運出土段綠美化」是由三重區公所提案送「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」府平台，經景觀處審議評估，因地形狹長，車流量大，設置兒童遊戲場有安全疑慮，目前只適合簡易綠美化，後由公所重提規畫方案後，再研議該地要設置那些設施。